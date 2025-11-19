HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur ve Tefenni Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu H.T., S.G., S.Ö., M.A.A ve İ.A. isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 825 gram kullanımlık kannabinoid / bonzai, 5 gram metamfetamin, 10 ml. sıvılaştırılmış metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından H.T., S.G ve S.Ö tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, M.A.A. hakkında adli kontrol şartıyla İ.A. ise serbest bırakıldı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhmal iddiaları gündem olmuştu! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama: "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı"İhmal iddiaları gündem olmuştu! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama: "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı"
Dünkü küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktıDünkü küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.