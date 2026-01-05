HABER

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yapan elif Kumal'ın erkek arkadaşı ile tartıştığı ve sonrasında kamp alanını terk ettiği iddia edilmişti. Kendisinden haber alınmayan Kumal'ın cansız bedeni; aramaların sekizinci gününde göletten çıkarılan aracının içinde bulundu. Kumal'ın ölüm nedeni merak edilirken, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi sonucu ortaya çıktı. İlk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi.

Olay, 27 Aralık’ta Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitmesiyle başladı.

Elif Kumal ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma 1

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA KAMPTAN AYRILDI

İddiaya göre Kumal ile erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kumal, otomobiliyle gece saatlerinde kamp alanından ayrıldı. Kendisine ulaşamayan Enis G., 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Elif Kumal ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma 2

GÜNLERCE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarında Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan gelen AFAD ekipleri, jandarma komandolar, sivil toplum kuruluşları, iz takip köpekleri, helikopter, dron ve Bayraktar TB-2 İHA ile arama çalışmaları sürdürüldü.

Elif Kumal ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma 3

25 METRE AÇIKTI ARACA VE KUMAL'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 8’inci gününde, Ankara’dan gelen özel ekip tarafından Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı kullanılarak gölette tarama yapıldı. Yapılan çalışmada, Kumal’ın otomobili kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta ve 10 metre derinlikte tespit edildi. Dalgıçların yaptığı incelemede, Kumal’ın cansız bedenine otomobilin sürücü koltuğunda ulaşıldı.

Elif Kumal ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma 4

SÜRÜCÜ CAMI AÇIK, ÖN TEKERLEK PATLAKTI

Göletten vinç yardımıyla çıkarılan otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patlak olduğu görüldü. Araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Elif Kumal ın ön otopsi sonucu belli oldu: Ölüm nedeni suda boğulma 5

Elif Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kumal’ın bugün Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan arkadaşları, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DEĞERLENDİRME: SUDA BOĞULMA

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, Kumal'ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı, ilk değerlendirmeye göre ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi

