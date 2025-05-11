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Burdur'da yürek burkan kaza! 22 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü sinir krizi geçirdi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da yürek burkan kaza! 22 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü sinir krizi geçirdi
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Burdur–Yeşilova Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nilgün C. (52) yönetimindeki 34 FCB 054 plakalı Hyundai marka otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Kıvanç Kadir Yılmaz (22) idaresindeki 48 ASR 477 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki kaldırımlara çarpan motosiklet sürücüsü, daha sonra şarampole yuvarlanarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nilgün C. ise olay yerinde yaşadığı şok nedeniyle sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Burdur Otomobil kaza motosiklet sürücüsü
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