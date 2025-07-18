Burdur merkezli operasyona 6 tutuklama

Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Tefenni'de faaliyet gösteren bir otel ve gazinonun işletmeciliğini yapan M.A.'nın birlikte hareket ettiği kişilerle çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. 14 Temmuz'da Burdur merkezli Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ve yapılan çalışmalar neticesinde 2 ruhsatsız tüfek, tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, teleskopik cop, çok sayıda dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL ele geçirildi. Otel kısmında yapılan kontrollerde yabancı uyruklu 7 kadın hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, otel ve gazino hakkında ise mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme', 'Tehdit ve şantaj', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarını işledikleri belirlendi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli dün tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır