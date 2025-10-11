Burdur polisi KADES ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Burdur’da polis ekipleri tarafından kentin işlek caddelerinde KADES ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, Gazi Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde kurulan bilgilendirme noktalarında vatandaşlara KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemleri de paylaşarak, vatandaşlara broşür dağıttı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır