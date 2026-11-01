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Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Burdur’un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Antalya-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (44) idaresindeki otomobil ile karşı yönen gelen sürücü E.K. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü E.A., S.S., A.Ç. ve M.S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 1

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 2

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 3

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 4

Burdur’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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