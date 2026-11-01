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Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ocakta unutulan kızartma tenceresi nedeniyle bir dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında dairenin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

Ocakta unutulan kızartma tenceresi yangın çıkardı

Yangın, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1507 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen apartmanın 1. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yanan dairesin balkonundan girerek yangına müdahalede bulundu. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer odalara ve apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından yapılan incelemelerde mutfak tezgahı üzerindeki kızartma tabağı ve ocak üzerinde kızartma tenceresi dikkat çekti. Yangının ocakta unutulan kızartma tenceresinin yanarak davlumbazı yakması sonucunda çıkmış olabileceği değerlendirilirken, yangında mutfak dolapları başta olmak üzere mutfağın büyük bölümü zarar gördü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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