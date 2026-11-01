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Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Küçükçekmece’de düğün esnasında tartıştığı öğrenilen iki grubun arasındaki tartışma büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün esnasında tartışma çıktı. 1 saat süren tartışmanın sonrasında bıçaklar çekildi ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü 1

Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2

Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece
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