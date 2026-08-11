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Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burdur - Fethiye Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Manastır Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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