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Burdur’da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Burdur’da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 15 DL 703 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.T.’nin kullandığı 68 DE 430 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan M.T. yaralanırken kaza ihbarı üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
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