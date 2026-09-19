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Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi. 15 Eylül 2026 tarihinde Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 laptop, 7 USB bellek, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 taşınabilir harddisk, 14 banka ve kredi kartı, 35 bin TL nakit para ile 108 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak Sivas E tipi kapalı cezaevine sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu 1

Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu 2

Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu 3

Sivas merkezli 6 ilde 850 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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