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Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza

Burdur’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza

Burdur’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1,91 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 315 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Olay, gece saatlerinde Şeker Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerle sürücü arasında yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Sürücü E.Ö.’ye yapılan alkol kontrolünde 1,91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ilgili maddeler kapsamında toplam 315 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edilirken E.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza 1

Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza 2

Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza 3

Burdur’da polisten kaçan alkollü sürücüye 315 bin lira ceza 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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