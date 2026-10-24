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Kocaeli’de 920 bin liralık 2 bin 830 paket kaçak ürün yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde jandarma ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri toplam 920 bin lira olan 930 paket kaçak sigara ve bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli’de 920 bin liralık 2 bin 830 paket kaçak ürün yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası ve Gebze ilçelerinde jandarma ekiplerince iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri toplam 920 bin lira olan 930 paket kaçak sigara ve bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 21 Ekim tarihinde Dilovası ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 930 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Aynı tarihte Gebze ilçesinde bir araçta gerçekleştirilen aramada ise piyasa değeri yaklaşık 620 bin lira olan bin 900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü bulundu. Bu olayda da 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli’de 920 bin liralık 2 bin 830 paket kaçak ürün yakalandı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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