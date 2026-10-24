İstanbul’da uluslararası bültenle aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer’de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O. yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.’nun Sarıyer’de bir ikamette bulunduğu belirlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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