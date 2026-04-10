Burdur’da yangında mahsur kalan 2 kadını ekipler kurtardı

Burdur’un Bucak ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 2 yaşlı kadın ekiplerce tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.