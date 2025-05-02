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Burhaniye’de dev diş fırçası miniklerle buluştu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nda göreve başlayan İŞKUR Gençlik Programı öğrencileri tarafından ‘’Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi Faaliyetleri’’ kapsamında anlamlı bir proje gerçekleştirildi. Ahşaptan oyma tekniğiyle hazırlanan 1 metrelik dev diş fırçasını, Şehit Ahmet Çelik Anaokulu’na hediye eden öğrenciler, etkinlikte miniklere diş fırçalamanın önemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Burhaniye’de dev diş fırçası miniklerle buluştu

Etkinlik kapsamında, minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunmasında erken yaşta kazanılan alışkanlıkların önemi anlatıldı. Öğrencilere, doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak aktarılırken, sunumlar eğitici olduğu kadar ilgi çekici ve etkileşimli bir biçimde gerçekleştirildi. Özellikle ahşaptan oyularak hazırlanan dev diş fırçası, anaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisini çekti. Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan etkinlikle ilgili yaptığı açıklama da,"İŞKUR Gençlik Programı öğrencilerimizin, projenin hedefleri arasında yer alan faaliyetlerden birisi olan ‘Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi’ kapsamında gerçekleştirdikleri bu proje, yalnızca mesleki gelişimlerini değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini de pekiştirmelerine olanak tanımaktadır. Hem küçük öğrencilerimize diş fırçalamanın önemini böylesine dikkat çekici bir şekilde anlattıkları, hem de proje hedefleri arasında yer alan bir uygulamayı gerçekleştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Dev diş fırçası, etkinliğin ardından sınıfa yerleştirilerek kalıcı bir eğitim materyaline dönüştürüldü. Ahşap oyma tekniğiyle hazırlanan sembolik fırça, çocukların diş fırçalama alışkanlığını hatırlamalarını sağlamak amacıyla sınıfta sergilenecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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