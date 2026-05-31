Burhaniye’de lokma ve pilav hayrı geleneği devam ediyor

Burhaniye’de düzenlenen geleneksel lokma ve pilav hayırları ilgi görüyor. Lokma ve pilav yapan işletmelerde hayır sahiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Ören Cami önünde düzenlenen lokma hayrıda ilgi gördü. Annesi Şaziye Yıldız için hayır yapan Bülent Yıldız, hayra katılanlara teşekkür etti. Ören Camiinde Kur’an okutan Bülent Yıldız "Bugün rahmetli annem Şaziye Yıldız için lokma hayrı yaptık. Hayra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çetin Kılıç da, "Burhaniye de hayır geleneği devam ediyor. Bugün de Bülent kardeşim annesi için hayır yaptı. Allah, hayrını kabul etsin" dedi.



