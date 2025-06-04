HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burhaniye’de odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına da sıçrayarak maddi hasara neden oldu.

Burhaniye’de odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Kızıklı Mahallesi Kızıklı 8. Sokak No 7 adresinde bulunan binanın bahçesindeki kâgir yapıdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Odunluk ve depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek içeride bulunan yaklaşık 2 ton odunu tamamen küle çevirdi.

Alevler daha sonra kâgir yapının bitişiğinde bulunan evin çatı kısmına da sıçradı. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hem odunluk hem de evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentte tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldüBaşkentte tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktıSON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Emekli Muhabere Tuğgeneral Büyükbaş’tan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok önemli açıklamalar! “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…”

Emekli Muhabere Tuğgeneral Büyükbaş’tan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok önemli açıklamalar! “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…”

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.