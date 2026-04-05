Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi görüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 19 yıldır süren kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Adramytteion Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Burhaniye’nin Ören Mahallesi’nde yürütülen kazılarda antik kente ait önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı. Ören Meydanı’nda sergilenen eserler, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor.

Mahalleye gelen vatandaşlar, tarihi kalıntıları ilgiyle izlerken, sahip çıkılmasını istedi. Erzurum’dan geldiğini kaydeden 76 yaşındaki Fehmi Kaplan, tarihi kalıntıların korunması için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin altı tarihi eserlerle dolu olduğu söyleniyor. Ara ara yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler burada sergileniyor. Ancak bunların açıkta hasar gördüğüne inanıyorum. Bunun için üzerleri camla kapatılmalı. Özellikle yaz aylarında gelen çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşil alanlarda ilaçlama seferberliği başladıYeşil alanlarda ilaçlama seferberliği başladı
Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltıTokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

