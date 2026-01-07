HABER

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi! Açıklama yapıldı

Burkina Faso'da eski geçiş hükümeti lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından organize edilen darbe girişiminin engellendiği duyuruldu. Mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi! Açıklama yapıldı

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonu RTB'ye yaptığı açıklamada, 3 Ocak'ta ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişimin bertaraf edildiğini bildirdi.

Söz konusu darbe girişiminin arkasında eski geçiş hükümeti lideri Damiba'nın olduğunu belirten Sana, darbe girişimiyle askeri yönetimin lideri İbrahim Traore'nin etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Burkina Faso da darbe girişimi engellendi! Açıklama yapıldı 1

"DURUM KONTROL ALTINDA"

Sana, durumun kontrol altında olduğunun altını çizerek, olaya karışanların adalet önünde hesap vereceğini dile getirdi.

Burkina Faso da darbe girişimi engellendi! Açıklama yapıldı 2


Mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de, darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.

Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Burkina Faso
En Çok Aranan Haberler

