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Burkina Faso'nun başkenti neresi? Burkina Faso'nun başkenti hakkında bilgiler

Burkina Faso, Afrika kıtasının batısında yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi olarak öne çıkar. Ülkenin sınır komşuları Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili olarak sıralanır. Batı Afrika'nın çok fazla bilinmeyen ülkelerinden biri olarak adını yeni yeni duyurmaya başlamıştır. Burkina Faso, kültürel çeşitliliği ve farklı ekonomik yapısıyla merak edilen bir ülkedir. Ülke hakkında merak edilen detaylardan biri de başkentidir. Peki, Burkina Faso’nun başkentin neresi?

Burkina Faso'nun başkenti neresi? Burkina Faso'nun başkenti hakkında bilgiler
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Burkina Faso’nun başkenti neresi?
  • Ouagadougou'ya nasıl gidilir?
  • Ouagadougou'da gezilecek yerler
  • Burkina Faso'da ne yenir?
  • Burkina Faso'da alışveriş

Afrika’nın Batı bölgesinde denize kıyısı olmamasına rağmen çeşitli etnik grupları, renkli yapıdaki pazarları ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan bir ülke olarak Burkina Faso, dünyadaki diğer ülkelere kıyasla çok daha az bilinen bir lokasyondur. Turistik anlamda da gölgede kalan bir ülke olsa da Afrika kültürünün farklı unsurlarını bünyesinde barındırması ve etnik yapılarının varlığını devam ettirmesiyle dikkat çeken bir ülkedir. Bu açıdan keşfedilmeye değer olarak görülür.

Burkina Faso’nun başkenti neresi?

Burkina Faso’nun başkenti neresi sorusuna yanıtı "Ouagadougou"dur. Ouagadougou (Uagadugu) şehri ülkenin başkenti olmakla beraber iletişimsel, kültürel ve ekonomik merkez olarak öne çıkar. Bununla beraber ülkenin en büyük şehridir. Şehrin adı çoğunlukla Ouaga şeklinde kısaltılarak kullanılır. Şehrin isminin okunuşu birçok dilde zor olsa da Fransızca’daki dil kurallarına göre telaffuz edilir.

Ouagadougou şehrinin temel ekonomik faaliyetleri içerisinde işlenmiş gıda ve tekstil bulunur.

Ouagadougou'ya nasıl gidilir?

Ouagadougou şehir merkezinde uluslararası bir havalimanı bulunur. Avrupa’nın bazı şehirlerinden buraya direkt uçuş olanağı mevcuttur. Ülkemizden direkt uçuş olmayan ülke için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekir.

Şehir yarı kurak bir iklime sahip olduğundan mayıs-ekim ayları arasında yoğun bir şekilde yağış gerçekleşir. Ortalama sıcaklıklar ise 28 derecedir. Şehirdeki en soğuk dönem aralık ve ocak aylarıdır. Sıcaklıklar 16 dereceye kadar düşer.

Burkina Faso’ya gidildiğinde kültürel unsurları keşfedilirken dikkat edilmesi gereken birkaç ipucu aşağıdaki gibidir:

  • Tiébélé gibi geleneksel bölgelerin ziyareti esnasında yerel kurallara ve geleneklere saygılı olunmalıdır.
  • Burkina Faso’yu ziyaret etmek isteyenler için en uygun zaman yağışsız dönem olan Kasım-Şubat arasıdır.
  • Şehirdeki milli parklar ya da ülkedeki geleneksel köyleri gezerken deneyimi daha iyi hale getirmek için rehber tutulması önerilir.

Ouagadougou'da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Moro-Naba Sarayı ve Seremonisi

Moro Naba ya da Naaba Tör sarayındaki seremoni 15 dakika sürer ve her cuma akşam saat 7’de başlar. Saraya ismini veren Moro-Naba, Mossi İmparatorluğu’nun kralı olarak ülke tarihindeki en güçlü ve saygın geleneksel liderdir. Sarayı da Ouagadougou’nun merkezinde bulunur.

Ulusal Müzik Müzesi

Oubritenga Caddesi’ndeki iki katlı bir binada bulunan müze Phillipe Zinda Kabore Okulu’nun güney kenarında yer alır. Müzede bütün enstrüman türlerine ait en özel örnekleri sergilenir. Bu enstrümanların yaşları genellikle 5 ile 200 arasında değişiklik gösterir. Sudan Sahelian tarzında inşa edilen müze binasının kubbe biçimli çatıları oldukça dikkat çeker. Şehrin tam merkezinde yer alan müzeye ulaşım oldukça kolaydır.

Burkina Faso'da ne yenir?

Burkina Faso mutfağı doyurucu ve sade lezzetleriyle Afrika’nın kırsal yaşamındaki kültürel çeşitliliği yansıtır. Burkina Faso ülkesindeki yemekler yalnızca doymak için değil aynı zamanda kişiler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek için bir araç olarak görülür. Aile ve arkadaşlar arasında özel günlerde ve kutlamalarda yemek hazırlığına oldukça önem verilir. Yemek tarifleri genellikle yerel ürünlere dayanırken mısır, darı ve sorgum gibi tahıllarla hazırlanır.

Burkina Faso mutfağı hem kırsal bölgelerdeki geleneksel tatları hem de sokaklarda da görülebilecek pratik lezzetleriyle farklı damak tatlarına hitap etmektedir.

Tô, Burkina Faso’nun geleneksel yemeği olarak sıklıkla tüketilir. Darı veya sorgum unuyla hazırlanan bu yemeğin kıvamı yoğun bir lapaya benzer. Bu yemeğin yanında sebze sosları ve diğer et ürünleri servis edilir. Riz Gras yemeği ise domates, soğan, havuç ve et ile yapılan oldukça doyurucu bir pirinç yemeğidir. Burkina Faso’nun şehir bölgelerinde çok sık tüketilir.

Son olarak Bisiklet Tavuğu Burkina Faso sokaklarında sıklıkla görülen bir lezzet olarak kömür ateşinde kızartılan bir tavuktur. Yemeğin adı satıcıların bisikletle taşıdığı tezgahlarından gelir.

Burkina Faso'da alışveriş

Şehir ekonomisi yiyecek ve tekstil ağırlıklıdır. Dolayısıyla Ouagadougou şehrinde oldukça uygun fiyatlı yöresel kıyafetler almak mümkündür. Hediyelik eşya olarak ise kültüre özgü zanaat işçiliğiyle üretilen maskeler, kilimler, müzik aletleri, sepet ve yastıklar satın alınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso baskent
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