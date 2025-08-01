Bursa 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C'ye düşecek. Nem oranı %67 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı saatte 27 km'ye ulaşacak.

Hafta sonu, 2 Ağustos Cumartesi günü, bölgenin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 18°C arasında değişecek. 3 Ağustos Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 16°C arasında seyredecek. 4 ve 5 Ağustos Pazartesi ve Salı günleri güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 31°C ile 16°C arasında değişecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 28°C ile 17°C arasında olacak. 7 Ağustos Perşembe günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 13°C arasında değişecek.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. 2 Ağustos Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Şemsiye veya yağmurluk gibi yağışa karşı koruyucu önlemler alınması önerilir.

Rüzgar hızının saatte 27 km'ye ulaşması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hafif rüzgarlar genellikle serinletici olur. Ancak şiddetli rüzgarlar çadır veya tente gibi geçici yapıları devirebilir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar durumunu göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur. Olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.