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Bursa 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Temmuz 2025 Salı günü, hava genellikle güneşli olacak.

Bursa 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık yaklaşık 30°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu dönemde gündüz sıcaklıkların 30°C'yi aşması bekleniyor. Özellikle 5 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken önemli bir faktör.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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