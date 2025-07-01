Bursa 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık yaklaşık 30°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu dönemde gündüz sıcaklıkların 30°C'yi aşması bekleniyor. Özellikle 5 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken önemli bir faktör.