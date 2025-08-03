Bursa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Hava genellikle sıcak ve bulutlu seyredecek. Rüzgar, sabah 6 km/saat, gündüz 11 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 5 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %54, akşam %53 ve gece %70 seviyelerinde olacak.

4 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu hava bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü parçalı bulutlu, 6 Ağustos Çarşamba günü yağmurlu, 7 Ağustos Perşembe günü de yağmurlu olacak. 8 Ağustos Cuma günü güneşli-parçalı bulutlu, 9 Ağustos Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar, 4 Ağustos'ta 33°C, 5 Ağustos'ta 34°C, 6 Ağustos'ta 35°C, 7 Ağustos'ta 32°C, 8 Ağustos'ta 27°C ve 9 Ağustos'ta 30°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk taşımak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.