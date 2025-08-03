HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde 23°C, gündüz 31°C, akşam 29°C ve gece 23°C civarında olacak.

Bursa 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Hava genellikle sıcak ve bulutlu seyredecek. Rüzgar, sabah 6 km/saat, gündüz 11 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 5 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %54, akşam %53 ve gece %70 seviyelerinde olacak.

4 Ağustos Pazartesi günü az bulutlu hava bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü parçalı bulutlu, 6 Ağustos Çarşamba günü yağmurlu, 7 Ağustos Perşembe günü de yağmurlu olacak. 8 Ağustos Cuma günü güneşli-parçalı bulutlu, 9 Ağustos Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar, 4 Ağustos'ta 33°C, 5 Ağustos'ta 34°C, 6 Ağustos'ta 35°C, 7 Ağustos'ta 32°C, 8 Ağustos'ta 27°C ve 9 Ağustos'ta 30°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk taşımak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldıBozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildiYatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.