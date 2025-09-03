HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü, Bursa’da hava genellikle güneşli olacak.

Bursa 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü, Bursa’da hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14°C’ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek.

Yarın, 4 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklığının 31°C’ye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Bu nedenle, özellikle bu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 30°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ancak, yine Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Bu günlerde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması önemlidir.

Bursa’da hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerektiği unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekova’da anız yangınıYüksekova’da anız yangını
Malatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttuMalatya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç korkuttu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

“Kürdistan işgalden kurtulacak” dedi sözleri büyük tepki çekti! Yurt dışında kaçak, kim bu İbrahim Halil Baran!

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.