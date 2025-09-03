Bursa 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü, Bursa’da hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14°C’ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek.

Yarın, 4 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklığının 31°C’ye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Bu nedenle, özellikle bu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 30°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ancak, yine Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Bu günlerde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması önemlidir.

Bursa’da hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Cuma ve Cumartesi günleri için mevzi sağanak yağış ve ani sel uyarısı yapılmıştır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerektiği unutulmamalıdır.