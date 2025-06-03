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Bursa 03 Haziran Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bursa 03 Haziran Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 12°C ile başlıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 26°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 12°C'ye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor.

4 Haziran Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü de benzer yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 6 Haziran Cuma günü yine orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü de bu yağışların devam etmesi öngörülüyor. 8 Haziran Pazar günü de aynı şekilde yağışlar etkili olacak. Bu dönemde gündüz sıcaklıklarının 24-25°C, gece ise 15-16°C civarında olması tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların artacağı öngörülmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlama yapmak için hava tahminlerine dikkat edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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