Bursa 04 Aralık Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlarla birlikte geçecek. Sıcaklık 12°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 12°C arasında değişir. Nem oranı ise %96 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4.6 km/sa olarak bekleniyor.

5 Aralık Cuma günü sağanak yağışlar muhtemel. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarına dikkat edilmelidir. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranları, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Bu nedenle uygun giyim ve hazırlık yapmak önemlidir. Rüzgar hızı da düşünüldüğünde, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Gerekli önlemler alınması faydalı olacaktır.