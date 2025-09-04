HABER

Bursa 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekilde olacak.

Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gündüz 26°C, akşam 20°C ve gece 16°C civarındadır. Gün boyunca yağmurlu hava koşulları beklenmektedir.

5 Eylül Cuma günü sıcaklık 31°C, 6 Eylül Cumartesi günü 27°C ve 7 Eylül Pazar günü 26°C olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Bursa'da hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle yağışlı günlerde ani su baskınları ve sel riski bulunmaktadır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Sıcak günlerde bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

