Bursa 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu, aralıklı sağanak yağışlarla geçecektir. Sıcaklıklar 7-19°C arasında değişecektir. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, gün içinde devam edecektir.

Cumartesi günü hava koşullarında benzer bir durum beklenmektedir. Bulutlar artacak ve yer yer sağanak yağışlar görülecektir. Sıcaklıklar 7-16°C aralığında olacaktır. Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Hafif yağmurların etkili olması öngörülmektedir. Sıcaklıklar 7-12°C arası değişecektir.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk algınlığı ve grip hastalıklarına karşı önlem almak gerekmektedir. Kalın giyinmek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek faydalıdır.

Hava koşullarının değişken olacağını unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel bilgilere göre yapmalısınız.