Bursa 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında değişecek. Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında olacak.

Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir. Bu tür durumlarda su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Düşük bölgelerdeki alanlardan kaçınmak da gerekir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçmek yararlı olacaktır. Gerektiğinde yanınıza bir şemsiye almak da akıllıca olacaktır.

Bursa'da Eylül ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Bol su içmek sağlık açısından faydalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek de gereklidir.