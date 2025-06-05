Bursa 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte olacak. Sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. Bu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

6 Haziran Cuma günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 8 Haziran Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Genellikle güneşli günler yaşanacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.