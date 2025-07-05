Bursa 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33°C'ye yükselecek. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 34°C'ye çıkması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Bursa'da bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklık yüksek olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Doğrudan güneş ışığından korunmak da önemlidir. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeler. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.