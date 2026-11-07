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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la süren savaş ve Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşene telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda görüşmeye dair şu bilgiler aktarıldı;

"Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GERİLİM

Cumhurbaşkanımız, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, bu konudaki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğimizi, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, ABD Başkanı Trump’a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne verdiği destek için de teşekkür etti."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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