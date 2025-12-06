Bursa 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde birçok hava durumu bekleniyor. Osmangazi ilçesinde hafif sağanak yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Mustafakemalpaşa'da hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. İnegöl'de hafif sağanaklar bekleniyor. Yıldırım'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

7 Aralık Pazar günü Bursa'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 10°C civarında olacak. 8 Aralık Pazartesi günü ise yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklıkları 4°C ile 8°C arasında değişecek.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir. Yol koşulları bozulabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Trafik kurallarına uyulmalı. Hız limitlerine riayet edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçilmelidir. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalı. Su tahliye sistemleri düzgün çalışmalı. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmek mümkün olacaktır.