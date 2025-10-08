HABER

Bursa 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları yağmurlu olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında değişecek. Yağmurlu havaya uygun giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önemlidir.

9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 14°C arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önem taşır.

10 Ekim Cuma günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 18°C arasında seyredecek. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapmalıyız. Yağmurlu günlerde uygun giyim ve şemsiye bulundurmalıyız. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmalıyız.

