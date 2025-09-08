HABER

Bursa 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Bursa'da 8 Eylül Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında değişecek. Salı günü hava, 26°C'ye ulaşacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri de güneşli ve sıcak bir hava olması tahmin ediliyor. Çarşamba günü sıcaklık 27°C, Perşembe günü ise 28°C’ye çıkacak. Cuma günü hava biraz serinleyecek ve 26°C’ye düşecek. Ancak yine de güneşli olacak. Hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak iyi bir tercih olur. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir.

Bursa'da Eylül ayı genellikle sıcak ve nemli geçiyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından faydalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek gereklidir.

