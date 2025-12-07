HABER

Mersin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Mersin’in sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.Mersin’de meteorolojinin günler önce uyarısını yaptığı yağışlı hava etkisini göstermeye başladı.

Mersin’in sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Mersin’de meteorolojinin günler önce uyarısını yaptığı yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Kentin sahil kesimlerinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek rakımlarda kar yağışı görüldü.

Mersin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu 1

Erdemli ilçesinde Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan Evdilek ve Toros yaylaları, gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağışların gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Mersin
