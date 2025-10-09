HABER

Bursa 09 Ekim Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Ekim 2025'te hava durumu oldukça değişken olacak. Osmangazi'de orta şiddetli yağmur beklenirken, Mudanya'da hafif yağmur öngörülüyor.

Bursa'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde farklı hava durumları bekleniyor. Osmangazi ilçesinde orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Mudanya'da ise hafif yağmurlu bir gün tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde kapalı ve bulutlu hava hakim olacak.

10 Ekim Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 19°C civarında olması tahmin ediliyor. 11 Ekim Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklıkların 16°C civarına düşmesi bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17°C civarında olması tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye alın. Su geçirmez giysilerle de ıslanmaktan korunabilirsiniz. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için bu önlem gerekiyor. Hava koşullarına göre trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz.

