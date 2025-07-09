HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Bursa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 29°C ile 14°C arasında değişecek. 11 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 28°C ile 18°C arasında olacak. Hava koşulları genel olarak sıcak ve kuru kalacak.

Bursa'da, bu sıcak hava koşullarında 9 Temmuz'da vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’daki kazada çocuklar ölümden döndüBursa’daki kazada çocuklar ölümden döndü
Sındırgı’da yangına sabah müdahalesiSındırgı’da yangına sabah müdahalesi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.