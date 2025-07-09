Bursa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 29°C ile 14°C arasında değişecek. 11 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 28°C ile 18°C arasında olacak. Hava koşulları genel olarak sıcak ve kuru kalacak.

Bursa'da, bu sıcak hava koşullarında 9 Temmuz'da vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.