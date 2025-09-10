HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 14°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayının ortalarına yaklaşıldığında Bursa'da görülen tipik değerlerdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 30°C'ye kadar yükselebilir. 12 Eylül Cuma günü sıcaklığın 28°C civarında seyretmesi beklenmektedir. 13 Eylül Cumartesi günü ise bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların bu günlerde 27°C civarında olması muhtemel.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda bulunmaları ve bol su tüketmeleri gerekmektedir. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya özen göstermek önemlidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları önerilir. Ayrıca, hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı faydalı olacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli durumlarda planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrıİşlerini geri isteyen İliç halkından basın açıklamasıyla çağrı
Elazığ'da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadıElazığ'da öğrenci servisi devrildi, kazada yaralanan olmadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

MHP'li ilçe başkanı hakkında yasak aşk iddiası! Şantaj mı yaptı?

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.