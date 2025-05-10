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Bursa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu merak ediliyor. Bursa'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Bursa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 10°C arasında değişmesi bekleniyor. Bölgedeki nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı ise ortalama 14.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

11 Mayıs Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 17°C ile 6°C arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava hakim olacak. 13 Mayıs Salı günü ise sıcaklık 17°C ile 5°C arasında değişecek. Bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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