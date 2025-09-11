HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Bursa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Günlük sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor.

12 Eylül Cuma günü sıcaklık 28°C, 13 Eylül Cumartesi günü 27°C ve 14 Eylül Pazar günü 27°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için keyifli bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları bazı sağlık risklerini beraberinde getirebilir.

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka takmak, koruyucu güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek cilt koruması açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybı artar. Bu nedenle, bol su içmek ve alkollü içeceklerden uzak durmak dehidrasyonu önlemek açısından önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak ve hafif, sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek de sindirim sistemini rahatlatacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha riskli olabilir. Bu grupların, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru kullanılması sıcak çarpması riskini azaltır.

Fiziksel aktiviteleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak aşırı ısınmayı ve yorgunluğu önlemek açısından faydalıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında düzenli aralıklarla dinlenmek ve gölge alanlarda vakit geçirmek vücudun aşırı ısınmasını engeller.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anıKorkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.