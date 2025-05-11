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Bursa 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, alçak bulutların ardından biraz güneşli geçecektir.

Bursa 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, alçak bulutların ardından biraz güneşli geçecektir. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 5°C civarında olacaktır. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava koşulları mevsime uygun ve keyifli bir gün sunacaktır.

12 Mayıs Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecektir. 13 Mayıs Salı günü de güneşli bir hava beklenmektedir. Ancak sıcaklıklar biraz daha düşerek 18°C seviyelerine gerileyebilir. 14 Mayıs Çarşamba günü hava az güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecektir. Genel olarak hava koşullarının ılıman ve stabil kalması beklenmektedir.

Bursa'da Mayıs ayı, ortalama 15.9°C sıcaklıkla ılıman bir iklime sahiptir. Gündüzleri sıcaklıklar 20°C civarına ulaşırken, geceleri 10.9°C seviyelerinde seyretmektedir. Yağış miktarı ortalama 71 mm olup, nem oranı %70 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Bursa'da genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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