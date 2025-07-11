Bursa 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselebileceği görülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 19°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Temmuz Cumartesi ve 13 Temmuz Pazar günlerinde sıcaklıkların 35°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Bu dönemde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesiyle baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında serin bir ortama geçmek ve bol su içmek önem taşır.

Yüksek sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmasını öneriyor. Güneşten korunmaya yönelik alınacak önlemler kişisel sağlığı korumak için oldukça önemlidir. Hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri alabiliriz. Böylece yazın keyfini güvenli bir şekilde sürdürebiliriz.