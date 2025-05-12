Bursa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı hava durumu bulutlu olacak. Öğleden sonra güneşin görünmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C civarında. Gece ise sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde, ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

13 Mayıs Salı günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 2°C civarında seyredecek. 14 Mayıs Çarşamba bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 1°C olacak. 15 Mayıs Perşembe tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 8°C civarında olacak.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabiliyor. Bu yüzden kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için önemlidir.

Bursa'nın Mayıs ayı genellikle ılıman ve değişken hava koşullarına sahiptir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak önemli. Bu şekilde olası sürprizlere karşı hazırlıklı olursunuz.