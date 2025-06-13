Bursa 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bölgesel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. Sıcaklıklar 10°C civarında olacak.

14 Haziran Cumartesi günü ise orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14°C ile 19°C arasında değişmesi öngörülüyor.

15 Haziran Pazar günü de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların sürmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar yine 14°C ile 19°C arasında olacak.

16 Haziran Pazartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 13°C ile 20°C arasında olması beklenmekte.

Bu dönemde, özellikle yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde, su baskınlarına karşı pencerelerin ve kapıların suya dayanıklı hale getirilmesi önemlidir. Suyun birikmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilir.

Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalar yaparken yardımcı olacaktır.