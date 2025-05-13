Bursa 13 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına uygun hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 14 Mayıs Çarşamba'dan itibaren hafif değişiklikler bekleniyor. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde hava genellikle açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarına ulaşacak. 16 Mayıs Cuma günü hava biraz daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 26°C civarında kalacak. Genel olarak, hava koşullarının ılıman ve açık olması bekleniyor.

Bursa'da Mayıs ayı boyunca hava genellikle ılıman ve açık oluyor. Zaman zaman bölgesel düzensiz yağmur yağışları da görülebiliyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.