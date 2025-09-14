Bursa 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 28°C civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %44 olacak. Rüzgar kuzeyden, saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

15 Eylül Pazartesi günü hava bulutlanacak. Hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların 24°C civarında olması bekleniyor. Yağışların %100 ihtimalle gerçekleşmesi öngörülüyor. 16 Eylül Salı günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. 17 Eylül Çarşamba günü ise hava açacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Akşam serin havadan korunmak için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve su geçirmez mont tercih edilmelidir. Ayrıca, hava koşullarına göre plan yapmak akıllıca olacaktır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri kapalı alanlara kaydırılabilir veya uygun hazırlıklarla dışarı çıkılabilir.