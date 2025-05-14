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Bursa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu belli oldu. Bursa'da hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli, 6°C olarak başlayacak.

Bursa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli, 6°C olarak başlayacak. Gün boyunca hava bulutlarla birlikte az güneşli olacak. Sıcaklık 16°C'ye kadar ısınacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0°C'ye düşecek. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

15 Mayıs Perşembe günü Bursa'da hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. 16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 23°C arasında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise şiddetli sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında seyredecek. Bu tarihlerde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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