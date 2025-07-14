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Bursa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 15°C ile 32°C arasında değişecek.

Bursa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 15°C ile 32°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, vücut ısısına dikkat etmelidir. Sıcak havalarda baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunları görülebilir. Öğle saatlerinde dışarıda olanlar bol su içmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sıcak havalar hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlığı olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda sabit kalmak yerine evde kalmak daha sağlıklıdır.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Kuraklık riski artabilir. Su tasarrufu yapmak ve gereksiz su kullanımından kaçınmak bireysel ve toplumsal bir sorumluluktur.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenmektedir. Kişisel sağlık ve çevre koruması için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlığımızı ve çevremizi korumak adına gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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